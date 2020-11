Parmi les grands absents de la semaine qui s’annonce au Rolex Paris Masters, il y aura avant tout le public. La France étant entré dans un deuxième confinement, le Masters 1000 se déroulera à huis clos. Et c’est déjà un petit miracle qu’il réussisse à se jouer !

Cela rend moins pesantes les autres absences dont celle des deux finalistes 2019, le n°1 mondial Novak Djokovic et le Canadien Denis Shapovalov. Dominic Thiem, blessé au pied droit à Vienne, ne sera pas non plus de la partie à Paris. Pas plus que Grigor Dimitrov ni Gaël Monfils. Mais ce n’est pas pour autant que David Goffin aura un boulevard d’opportunités lors de son dernier tournoi de la saison.