David Goffin (ATP 29) peut-il battre Rafael Nadal (ATP 2) vendredi au troisième tour à Roland Garros ?

La rencontre débute mal pour le Liégeois, qui ne peut inquiéter Nadal et laisse rapidement filer l'Espagnol à 3-0. Le second jeu de service de Goffin est plus équilibré mais cela n'empêche pas l'écart de grandir à 4-0. Le Belge semble complètement dépassé, difficile de trouver des raisons d'y croire dans ce début de partie. Goffin empoche quand même son premier jeu, sur son service, pour faire 5-1, avant que Nadal ne conclue ce premier set rondement mené: 6-1 en 28 minutes de jeu.

La deuxième manche débute sur le même ton. Goffin, malgré deux occasions de faire la course en tête, cède sa mise en jeu d'entrée. Un peu plus tard, le Liégeois pense mettre enfin Nadal en difficulté sur son service en menant 0-30, mais l'Espagnol, plein de maîtrise, ne laisse pas le doute s'installer et confirme pour faire 3-1. Malgré tout, les débats sont désormais (un peu) plus équilibré, Goffin réduit l'écart à 3-2, avec notamment un smash de fond de court splendide pour conclure son jeu de service. Cela ne suffit pas pour contrer la maîtrise de Nadal, qui conclut ce deuxième set à 6-3, sur un nouveau break.

Le Liégeois est à nouveau poussé dans ses retranchements en début de troisième set. Après le premier jeu facilement remporté par Nadal, il doit sauver trois balles de break pour recoller à un jeu partout. Les deux joueurs conservent ensuite leur mise en jeu, avec quelques beaux points au passage. Aucun break n'est à signaler dans cette troisième manche alors que le marquoir affiche 3-3.