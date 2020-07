La course de David Goffin vers les demi-finales de l’Ultimate Tennis Showdown a repris des couleurs. Le Belge a en effet pris la quatrième place du classement ce samedi soir grâce à sa victoire sur le Français Corentin Moutet (19-11, 12-14, 14-10, 20-7). Entre le 10e et le 75e joueur mondial, la bataille a été serrée dans les deuxième et troisième manches, mais c’est sans grosse surprise Goffin qui a eu le dernier mot.