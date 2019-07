Ce dimanche, Novak Djokovic et Roger Federer ont proposé une finale très spectaculaire. Djoko l'a emporté au bout du suspens.

La finale de Wilmbledon 2019 restera dans les annales. Djokovic et Federer ont proposé un tennis de très haut vol. Les deux stars du tennis ont été jusqu'au super tiebreak pour se départager. En battant Federer - qui a gagné plus de jeux que son adversaire - Djokovic a engrangé son cinquième succès à Wimbledon.

Cette finale fait l'objet de nombreux éloges dans la presse européenne ce lundi matin. Revue de presse.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas en Angleterre que les journaux s'emballent le plus. Ce dimanche, l'Angleterre a gagné la finale du mondial de Cricket, qui monopolise beaucoup de place en une des quotidiens anglais. Ceci dit, le Times évoque quand même une "Finale palpitante". Sur son site web, The Sun relaye les dires d'un supporter: "Le meilleur jour de sport de tous les temps".

En France, l'Equipe salue la prestation incroyable des deux tennismen. "Super Héros, Djokovic et Federer ont disputé une finale d’anthologie".

"Un match de géants, de monstres. Historique. Au prix d'un combat de tous les instants, Novak Djokovic garde dans sa poche les clés de Wimbledon. Après les avoir chipées à Roger Federer en 2018, le Serbe est parvenu à les conserver au nez et à la barbe du Suisse", écrit Le Parisien.

En Espagne, de nombreuses Unes sont consacrées au sacre de Djoko. "La légende", écrit AS. Tandis que le Mundo Deportivo écrit "Epique Djokovic". Marca évoque le palmarès de Federer, Djokovic et Nadal, rappelant que le Suisse compte 20 victoires. Il est suivi par Nadal (18) et Djokovic (16)

Enfin, en Italie, la Gazetta dello Sport parle d'un "grand tennis". Le quotidien italien relaye qu'il s'agissait du "match du siècle" et évoque même la possibilité qu'il s'agisse de "la plus belle finale de tous les temps".