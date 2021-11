Mission remplie pour la Belgique qui a remporté son premier match dans son groupe de la Billie Jean King Cup. Face à une Biélorussie déforcée par les absences de Sabalenka et Azarenka, les filles de Johan Van Herck ont décroché une victoire attendue avant de défier l’Australie ce mardi matin (10 h 30). Elise Mertens, Greet Minnen et Kirsten Flipkens ont fait le boulot mais il faudra prester à un niveau bien plus élevé pour aller loin dans cette compétition, surtout dans le chef d’Elise Mertens et Kirsten Flipkens.