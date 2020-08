La compagne d’Alison Van Uytvanck participe à son premier US Open et ouvrira, ce lundi, le parcours des Belges.



Avec une seule participation à un Grand Chelem, l’Australian Open cette année, Greet Minnen (WTA 104) est la joueuse la moins expérimentée de la délégation noir-jaune-rouge présente à New York. Et c’est à la compagne d’Alison Van Uytvanck que reviendra l’honneur d’entamer le parcours des Belges, ce lundi à 17 h contre la Tchèque Marketa Vondrousova (tête de série 12) à Flushing Meadows.