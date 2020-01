Un seul set perdu en trois matches et surtout l’impression que rien n’allait l’arrêter. Greet Minnen maintient qu’elle n’a que le Top 100 comme objectif pour le moment mais quand on la voit jouer comme ça, avec les progrès accomplis depuis l’an passé, et alors qu’elle est déjà 119e mondiale, on se dit que 2020 pourrait bien lui demander de revoir la barre à la hausse.

Samedi, sous les yeux de son amie Alison Van Uytvanck, Minnen (n°13) a parfaitement négocié la dernière ligne droite en dominant l’Autrichienne Barnabara Haas (6-2, 6-1), tête de série n°32 de ces qualifications.

(...)