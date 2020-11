La paire belgo-néerlandaise a dominé 6-2 et 6-0 le duo formé de la Hongroise Reka-Luca Jani et de la Britannique Emily Webley-Smith. Il ne leur a fallu que 41 minutes.

Minnen/Van Der Hoek rencontreront en quarts de finale la tête de série N.2 composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Russe Vera Zvonareva. Elles ont éliminé au premier tour les Autrichiennes Mira Antonitsch et Julia Grabher 6-3, 6-2 La N.4 belge, 110e mondiale en simple, avait réussi la performance d'éliminer lundi au premier tour du simple l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 29e joueuse mondiale et 3e tête de série en Autriche, 6-4 et 6-3 en 1h17 de jeu.

Minnen, 23 ans, rencontrera au 2e tour (huitièmes de finale) la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 74) qui a éliminé la Française Harmony Tan (WTA 240) 6-3, 5-7 et 6-2 après un match qui a duré 2h06. Il s'agira d'une première rencontre entre les deux joueuses. Elise Mertens (WTA 21) est l'autre joueuse belge présente à Linz. Deuxième tête de série, elle jouera son premier tour mercredi face à l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 163). La N.1 belge n'est pas inscrite dans le double à Linz.