Gros coup de chaud à l’ATP: la tension entre les joueurs et leur gouvernance explose à Miami Tennis Carole Bouchard © AFP

Un net regain de tension entre les joueurs et leur gouvernance explose à Miami.



Les relations entre les dirigeants de l’ATP et les joueurs étaient déjà très fraîches avant la pandémie, mais là elles sont franchement hostiles. Mardi soir à Miami, lors de l’assemblée des joueurs, la température est montée, notamment entre le Canadien Vasek Pospisil et le président de l’ATP, l’Italien Andrea Gaudenzi. Le premier, qui veut organiser un syndicat des joueurs, a été pris à partie par le second.



