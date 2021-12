Guéri du Covid, Nadal a repris l'entraînement en vue de l'Open d'Australie Tennis La rédaction Le Majorquin a partagé de bonnes nouvelles sur ses réseaux sociaux. © Belga

"Retour au travail, petit à petit..." C'est avec ces mots que Rafael Nadal a partagé une photo de lui, en pleine séance de musculation, sur Instagram.



On ne sait pas encore si l'Espagnol sera en mesure de s'aligner à Melbourne, où il viserait une deuxième victoire et un 21e Grand Chelem. Surtout que Roger Federer est d'ores et déjà forfait alors que Novak Djokovic est, lui aussi, incertain.



"Je suis sûr que Nadal disputera l'Australian Open", a déclaré le directeur du tournoi Craig Tiley, visiblement confiant. On l'espère pour le public australien...