Avec le monde du tennis qui s’est mis en mode pause suite aux décisions prises par l’ATP, la WTA, l’ITF mais aussi les différents gouvernements pour lutter contre la crise du coronavirus, la vie de directeur de tournoi est devenue encore plus stressante. D’un côté il y a ceux qui voient leur compétition passer à la trappe et de l’autre ceux qui croisent les doigts pour que leur tournoi, prévu plus tard dans l’année, survive.

(...)