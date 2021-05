La droitière de Constanta s'est qualifiée de son côté en battant la Chnioise Zheng Saisai (WTA 57), 6-0, 6-4 en 1h19. "Je suis très satisfaite jusqu'à présent", a-t-elle confié après sa victoire. "En fait, j'étais en confiance en arrivant ici, car j'ai toujours bien joué à Madrid. J'ai eu un long break après l'Open d'Australie et je n'ai joué qu'à Miami (où elle a déclaré forfait après un match en raison d'une blessure à l'épaule, ndlr) avant la saison sur terre battue. Cela m'a donné faim de matches. Et je me sens très à l'aise sur terre battue. Tout coule de source sur cette surface. En outre, je ne ressens plus de douleurs. Je suis très heureuse de pouvoir à nouveau me rapprocher de mon meilleur niveau. Cela fait plaisir."

Lauréate du tournoi de Madrid en 2016 et 2017, Simona Halep n'a perdu que 9 jeux en deux matches depuis son entrée en lice dans la Caja Majica de la capitale espagnole. C'est dire le défi qui attend Elise Mertens. Il n'empêche, la Roumaine reste sur ses gardes.

"Nous nous sommes déjà rencontrées à plusieurs reprises, Mertens et moi. Je sais donc plus ou moins comment elle joue", a-t-elle poursuivi. "Je sais que ce ne sera pas facile, car je sais qu'elle essaie toujours de rentrer dans le terrain, qu'elle cherche à ne pas quitter sa ligne de fond et qu'elle joue toutes les balles. Ce sera une bataille. Mais j'ai confiance. J'aurai mes chances."