Depuis plus d’une décennie, à la question "Qui est le grand favori pour Roland-Garros ?", la réponse était toujours la même : Rafael Nadal. Mais à quelques jours de l’entame de l’édition 2022 du Grand Chelem parisien, pour les bookmakers, la réponse est devenue Carlos Alcaraz avec, selon les sociétés de paris, Novak Djokovic ou Rafael Nadal en deuxième position. Pourquoi est-ce que le joueur aux treize titres à la Porte d’Auteuil n’est plus le grand favori pour décrocher la Coupe des Mousquetaires ? Bien plus que le fait qu’il n’ait remporté aucun trophée sur terre battue cette saison ou qu’il se soit incliné contre Carlos Alcaraz à Madrid et Denis Shapovalov à Rome, ce qui inquiète surtout les observateurs du tennis mondial, c’est l’état de santé de l’Espagnol.



(...)