Angelique Kerber a permis à l'Allemagne de revenir à égalité 1 victoire partout contre la Suisse, tenante du titre, en finale de la Hopman Cup, compétition de tennis mixte par équipes, samedi, à Perth (Australie).

Kerber, deuxième joueuse mondiale, a battu Belinda Bencic (WTA 54) 6-4, 7-6 (8/6) en 1 heure et 29 minutes. Le titre se jouera lors du double mixte.

Plus tôt dans la journée, Roger Federer, troisième joueur mondial, avait dominé Alexander Zverev (ATP 4) 6-4, 6-2.

Le double mixte sera donc une nouvelle fois décisif. Cette finale est le remake de celle de 2018, remportée 2 victoires à 1 par Federer et Bencic. Et pour l'instant, le scenario est identique: Federer et Kerber s'étaient imposés en simple. Le double mixte avait tourné à l'avantage des Suisses.