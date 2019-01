L'Allemagne s'est qualifiée pour la finale de la Hopman Cup, épreuve mixte par équipes, vendredi, à Perth (Australie) en battant l'Australie.

Alexander Zverev, quatrième joueur mondial, a offert le point de la victoire au duo qu'il forme avec Angelique Kerber en prenant la mesure de Matthew Ebden (ATP 46) 6-4, 6-3. Comme l'an passé, l'Allemagne sera opposée à la Suisse, tenante du titre, en finale de l'épreuve.

Dans cette "finale" du groupe A, opposant deux équipes ayant remporté leurs deux premières rencontres, Angelique Kerber a mis l'Allemagne sur de bons rails grâce à son succès 6-4, 6-4 sur Ashleigh Barty (WTA 15). Zverev a ensuite assuré la victoire allemande. Le double mixte de clôture n'aura donc pas d'enjeu.

Dans l'autre rencontre du groupe, la France, battue par l'Espagne, a terminé le tournoi sans le moindre point. Garbine Muguruza (WTA 18) s'est imposée 6-1, 6-3 face à Alizé Cornet (WTA 45). David Ferrer (ATP 125) s'est lui joué 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2) de Lucas Pouille (ATP 32). Le double Cornet/Pouille a sauvé l'honneur en battant sur un double 4-2 Ferrer et l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 201), qui a remplacé Muguruza.

L'Allemagne affrontera la Suisse, composée de Roger Federer et Belinda Bencic, dans le remake de la finale 2018. L'an dernier, Federer et Bencic avaient battu Zverev et Kerber 2 victoires à 1. Federer et Kerber s'étaient imposés en simple. Le double mixte a été décisif.