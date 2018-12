La première journée de la Hopman Cup à Perth (Australie), compétition de tennis par équipes mixtes, a vu l'Australie et la Grande-Bretagne s'imposer.

Devant son public, Ashleigh Barty (WTA 15) a battu Alizé Cornet (WTA 45) 7-5, 6-3 avant que son compatriote Matthew Ebden (ATP 46) n'inverse la situation contre Lucas Pouille (ATP 32). Mené un set à zéro, l'Australien a assuré le succès des siens en s'imposant finalement 3-6, 7-5 (5), 6-2. Qu'importe l'issue du double, les Australiens sortent donc vainqueurs de leur duel contre les Français.

Plus tôt dans la journée de samedi, la Grande-Bretagne a pris la mesure de la Grèce (2-1) dans le groupe B. Cameron Norrie (ATP 91) a créé une petite surprise en batant Stefanos Tsitsipas (ATP 15), révélation de la saison 2018, sur le score de 7-6 (8), 6-4. Les Grecs ont recollé au score grâce à la victoire 6-0, 4-6, 6-2 de Maria Sakkari (WTA 41) contre Katie Boulter (WTA 91) mais le duo britannique s'est adjugé la victoire finale après un succès dans le double: 4-3 (5-0), 3-4 (2-5) et 4-3 (5-4).

La Hopman Cup se déroule du 29 décembre au 5 janvier. La dernière édition avait vu les Suisses Roger Federer et Belinda Bencic battre en finale les Allemands Alexander Zverev et Angelique Kerber. Les deux paires, engagées une nouvelle fois cette année, entreront en compétition dimanche. L'Allemagne défiera l'Espagne de David Ferrer et Garbine Muguruza dans le groupe A alors que la Suisse affrontera les Etats-Unis dans le groupe B, représentés par Frances Tiafoe et Serena Williams.

La Belgique, présente l'année dernière avec David Goffin et Elise Mertens, n'est cette fois pas de la partie à Perth.

Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale.