La Suisse et les Etats-Unis en sont à une victoire partout en match de groupe de la Hopman Cup de tennis mardi à Perth, en Australie, après les victoires respectives de Roger Federer et Serena Williams dans leur rencontre en simple, et avant de voir les deux légendes s'affronter en double.

La Suisse avait glané le premier point grâce à Roger Federer qui s'est imposé contre Frances Tiafoe (ATP 39). Le numéro 3 mondial l'a emporté en deux sets 6-4, 6-1. Dans la foulée, Serena Williams, 16e mondiale, ex-numéro 1 elle aussi, a mis trois sets de son côté pour écarter Belinda Bencic, 54e au classement WTA 4-6, 6-4 et 6-3.

Roger Federer et Serena Williams, tous les deux 37 ans, vont à présent s'affronter par l'entremise du double. Les deux légendes du tennis mondial comptent à deux 43 titres du Grand Chelem. C'est la première fois qu'ils seront opposés l'un à l'autre.

La Suisse est tenante du titre et a conquis une première victoire face à la Grèce lors de son premier match. Les Suisses avaient eux battu la Grande-Bretagne.