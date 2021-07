Après ses sacres en doubles dames à l’US Open 2019 et à l’Australian Open 2021, Elise Mertens a décroché samedi, au terme d’un magnifique match qui s’est assimilé à une véritable propagande pour le double dames, un troisième titre en Grand Chelem. Cerise sur le gâteau, notre compatriote endossera ce lundi le costume de numéro un mondiale dans la discipline. Mais plus important encore, la Limbourgeoise possède encore une belle marge de progression. Associée lors de ses deux premiers titres à la Biélorusse Aryna Sabalenka dont la puissance était un fameux atout, Elise Mertens a soulevé le trophée à Londres avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, une spécialiste du double, au jeu très fin. Une joueuse qui par son expérience peut permettre à Elise de perfectionner son tennis en double. D’autant plus que l’alchimie semble avoir bien pris entre deux joueuses qui devaient décider après ce Wimbledon si elles poursuivaient l’aventure du double ensemble.