Avec les absences de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer mais aussi Dominic Thiem, le tableau du Masters 1000 de Miami était très ouvert et laissait entrevoir une surprise finale. Ce qui va se concrétiser puisque Daniil Medvedev et Stéfanos Tsistsipas n’ont pas assuré sur les courts floridiens leur statut de têtes de série un et deux de l’épreuve.

Ce dimanche, on retrouvera donc deux néophytes en finale d’un ATP 1000. Si l’Italien de 19 ans, Jannik Sinner, a déjà beaucoup fait parler de lui dans un récent passé et est présenté comme l’une des futures grandes stars du circuit, son adversaire, le Polonais de 24 ans, Hubert Hurkacz, 37e mondial, est moins connu du grand public. Présentation en cinq points.