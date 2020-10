Le tennis féminin compte une nouvelle princesse mais toujours pas de reine.

Ashleigh Barty en 2019, Simona Halep en 2018, Jelena Ostapenko en 2017, Garbine Muguruza en 2016, Serena Williams en 2015, Maria Sharapova en 2014 et, enfin, Iga Swiatek cette année. Roland-Garros est bien incapable de se trouver une reine, une fille qui s’impose sur la durée à la Porte d’Auteuil. Par contre, la princesse 2020 a apporté un vent de fraîcheur sur cette édition du Majeur français avec un tennis brillant et efficace. Agréable à voir pour les supporters et terriblement difficile à contenir pour ses adversaires qui sont toutes passées à la trappe en deux petits sets.