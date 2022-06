La n°1 mondiale a partagé le court central avec l’Américaine, le temps d’une session.

On vous en parlait dans notre édition de ce samedi : Serena Williams, malgré un an d’absence et ses 40 bougies, risque bien d’impressionner plus d’une joueuse. Pas une numéro 1 mondiale, pensait-on. Et pourtant… "Quand je l’ai vue , j’étais assez bouleversée. Je ne savais pas comment réagir", a déclaré Iga Swiatek ce samedi, en conférence de presse.