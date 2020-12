De son frère, Simon, à son ami, Steve Darcis, en passant par Michèle Gurdal, sa première entraîneuse, ils parlent de David Goffin avec tendresse…

Ce lundi, David Goffin en fêtant ses 30 ans va passer un nouveau cap dans sa vie et sa carrière. Pour l’occasion, vu la période que nous traversons, le Liégeois ne pourra pas organiser une grande fête avec ses amis et ses proches. "Normalement c’est un événement qui se fête et j’aurais bien voulu le passer avec ma famille et mes amis, expliquait le 15e joueur mondial lors de sa dernière interview. Mais à cause des conditions actuelles, cela va être compliqué. On remettra cela à plus tard. J’espère que je ne vais pas faire une crise de la trentaine. Et si je dois en faire une, j’espère qu’elle aboutira sur quelque chose de positif. Au niveau du chiffre, passer dans la trentaine, cela fait un peu bizarre. Je n’ai pas l’impression d’avoir trente ans."

Pour connaître un peu mieux le natif de Rocourt, 30 personnes de son entourage, 30 témoins de son parcours ont évoqué un souvenir ou une petite histoire concernant le meilleur joueur belge de l’histoire du tennis. Place au premier volet de notre série et aux 10 premières "confidences".

(...)