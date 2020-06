Pat Cash n'y est pas allé de main morte pour comparer les membres du Big Three.

La saison de tennis est encore à l'arrêt pour un petit moment. Depuis la mi-mars, les tournois sont annulés et aucune date n'a encore été fixée pour la reprise des compétitions internationales. Pour passer le temps, les débats sont nombreux pour savoir qui est le meilleur joueur de tous les temps. Ce qui est sûr, c'est que pour Pat Cash, vainqueur de Wimbledon 1987, il ne s'agit pas de Roger Federer.

"Tout le monde dit que Roger Federer est le meilleur joueur de tennis de tous les temps, mais il n'est même pas le deuxième meilleur de sa génération", a expliqué l'Australien dans une interview à UBI Tennis, "C'est peut-être difficile à croire. Mais si tu veux être le meilleur joueur de tous les temps, tu dois au moins remporter les duels t'opposant à tes plus grands rivaux. C'est même le facteur le plus important selon moi."

Pour Cash, le meilleur joueur du Big Three est plutôt Novak Djokovic. Il voit vient le Serbe venir dépasser le Suisse au nombre de Grand Chelem remportés.

"Federer est le meilleur quand on parle de faire des points, au niveau des coups et des mouvements. Mais à bien des égards, il est un peu vieillissant. Il possède un tennis plus offensif, mais les surfaces lentes et les balles lourdes ne lui conviennent pas. Son bilan est phénoménal, mais Djokovic rattrape tout le monde. Ce type est un monstre. Federer pourrait devenir le numéro un à n'importe quelle époque du monde. Nadal est phénoménal sur la terre battue. Mais Djokovic peut faire ce que Nadal peut faire sur n'importe quelle surface. Et encore une fois, vous ne pouvez pas contourner la réalité des duels entre eux".

Et quand on regarde les duels entre les trois joueurs, on peut comprendre la logique de Pat Cash étant donné que Novak Djokovic mène 27 à 23 dans les duels face à Federer et que le Serbe se trouve également devant face à Nadal (29-26). Par contre, Federer est bel et bien toujours devant au nombre de Grand Chelem remportés (20) devant Nadal (19) et Djokovic (17).