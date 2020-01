Elise Mertens s’est encore qualifiée lundi pour un quart de finale en Grand Chelem. Mais en double. Dans cette discipline, la Belge n’a plus aucun problème à régulièrement passer le cap et d’ailleurs on l’a senti dans le match livré aux côtés d’Aryna Sabalenka : sa confiance dans l’exercice est totale. Et du coup elle y trouve peut-être le petit relâchement en plus qu’il lui manque encore en simple pour que l’aventure de New York continue de se répéter.



