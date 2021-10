Les tentatives se suivent et, malheureusement, se ressemblent pour Kim Clijsters. Après des défaites contre Garbine Muguruza (Dubaï 2020), Johanna Konta (Monterrey 2020), Ekaterina Alexandrova (US Open 2020) et Hsieh Su-wei (Chicago 2021), la Limbourgeoise de 38 ans a courbé l’échine (6-1, 2-6, 6-2) au premier tour d’Indian Wells face à la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 53, 25 ans).

"Il est clair que je n’ai pas bien commencé", a expliqué après sa défaite l’ancienne numéro un mondiale. "Chaque match est un peu une quête. Je dois trouver mon rythme, réapprendre à lire le jeu de mes adversaires, me réhabituer à jouer sur un grand court. Mais, progressivement, je suis parvenue à rentrer dans le match. Et j’ai le sentiment d’avoir disputé un bon deuxième set, en la mettant sous pression. Je sentais que je touchais bien la balle, que j’anticipais mieux. Malheureusement, dans le troisième set, j’ai fait plusieurs bêtes fautes qui m’ont coûté cher. C’est dommage, car, si j’avais pu gagner ces points et la breaker ici et là, l’histoire aurait pu être différente."



