Pour de nombreux joueurs de tennis mais aussi suiveurs de la caravane de la petite balle jaune, le tournoi d’Indian Wells est considéré comme le cinquième Grand Chelem de la saison. Non pas grâce à son patrimoine puisque, comparée aux centenaires Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon et US Open, l’épreuve californienne créée en 1987 fait office de jeunotte.

"Nous pensons que quatre tournois du Grand Chelem, c’est suffisant", expliquait dans le passé Raymond Moore, cofondateur du tournoi. "Ils ont tous plus d’un siècle d’histoire, nous ne sommes pas dans cette catégorie. On veut être le meilleur tournoi du monde en dehors des quatre tournois du Grand Chelem."

Dans de nombreux domaines, ce rendez-vous dans la vallée de Coachella, habituellement placé au mois de mars entre l’Australian Open et Roland-Garros, vaut ses glorieux aînés. Les joueurs raffolent de s’y rendre à la sortie de la saison indoor en Europe pour retrouver le soleil californien et une ambiance décontractée. Mais Indian Wells présente d’autres avantages.