Novak Djokovic a beaucoup à perdre sur cette finale, mais Thiem se bat contre l’histoire.

Il n’y aura pas de prise de pouvoir de la “NextGen” à Melbourne, mais il y aura peut-être une révolte de la génération de Dominic Thiem, celle qui n’a pas réussi à sortir des griffes du Big 4, est toujours asphyxiée par le Big 3 et voit fondre sur elle la “Baby Generation”. Dominic Thiem du haut de ses 26 ans et avec la force d’un bras droit bionique doit dimanche arracher un Majeur à un des membres du Big 3, et plus précisément à Novak Djokovic sur la Rod Laver Arena.

(...)