La Campinoise de 24 ans décroche son 9e titre ITF, le premier depuis 2019. La N.4 belge, 91e mondiale et tête de série N.1 à Altenkirchen, a pris la mesure en finale de l'Ukrainienne de 19 ans Daria Snigur (WTA 137/N.5) 6-4 et 6-3. La partie a duré 1h16.

Minnen a mal commencé perdant d'emblée son service. Elle a toutefois renversé la tendance et mené 4-2. Snigur combla immédiatement son break de retard à 4-4. C'est alors que la Belge réhaussa son niveau alignant deux jeux blancs et s'adjugeant la manche 6-4. Dans le second set, la Campinoise a encore cédé la première son service (2-3). Elle a réagi, là encore, et aligné quatre jeux qui lui ont offert le titre.

Greet Minnen avait remporté son premier titre ITF le 13 septembre 2015 à Pétange (Lux/15.000 dollars). Elle a ajouté d'autres victoires à Antalya (Tur/10.000) en 2015; Sharm El Sheikh (Egy/10.000) en 2016; Solarino (Ita/15.000), Antalya (Tur/15.000), Oldenzaal (P-B/15.000) et Santarem (Por/15.000) en 2018 et Yokohama (Jap/25.000) en 2019. Cette année-là, elle avait terminé à la 4e place au classement ITF.

La protégée de Ann Devries compte aussi deux titres WTA en double à Luxembourg en 2018 et en 2021, associée à Alison Van Uytvanck.

Cette année, Greet Minnen a été éliminée au premier tour du tournoi WTA de Melbourne 2 et de l'Open d'Australie. Elle a ensuite atteint les quarts de finale de l'ITF W60 de Grenoble la semaine dernière avant de se rendre à Altenkirchen.