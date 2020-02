Ruben Bemelmans s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi de tennis de Trente, en Italie, une épreuve ITF sur surface dure dotée de 25.000 dollars.

Le Limbourgeois, 226e mondial et tête de série N.1, s'est imposé 6-2, 6-7 (4/7) et 6-2 en 2h04 face au Bosnien Nerman Fatic (ATP 362/N.6).

Bemelmans affrontera en demi-finales l'Italien Francesco Forti (ATP 453), tombeur 6-4, 7-6 (7/5) de l'Allemand Elmar Ejupovic (ATP 517).

Le joueur belge s'est aussi qualifié pour la finale du double, qu'il dispute avec l'Allemand Daniel Masur. La paire belgo-allemande a battu en demies les Italiens Mattia Bernardi et Davide Ferrarolli en deux sets 6-2, 6-1.

Après Trente, Ruben Bemelmans mettra le cap sur Debrecen, où la Belgique affrontera la Hongrie les 6 et 7 mars en match de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis. Les autres joueurs belges retenus par Johan Van Herck sont Kimmer Coppenjans (ATP 152), Arthur De Greef (ATP 331) et les joueurs de double Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gillé (ATP 46 en double). David Goffin (ATP 10) a renoncé au déplacement en Hongrie, souhaitant donner la priorité à sa préparation pour les tournois sur dur d'Indian Wells et Miami, qui commenceront la semaine après cette rencontre de Coupe Davis.