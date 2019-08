Tête de série N.1, Alison Van Uytvanck, 63e mondiale, a abandonné face à l'Australienne Maddison Inglis (WTA 206) au 1er tour du simple dames du tournoi de tennis de Vancouver, mercredi au Canada.

La Grimbergeoise de 25 ans était menée 6-2 et 2-2 dans cette épreuve ITF W100 jouée sur ciment, dont la dotation s'élève à 100.000 dollars, au moment où elle a renoncé à poursuivre le match juste après avoir perdu sa mise en jeu.

Van Uytvanck restait sur une finale perdue sur terre battue au 125K Series de Karlsruhe en Allemagne, fin juillet.

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, têtes de série N.4, s'étaient qualifiées mardi pour le 2e tour du double aux dépens des Canadiennes Carson Branstine et Leylah Annie Fernandez, bénéficiaires d'une wild card, 3-6, 6-1 et 10/8 en 1h08.

Plus tard dans la journée, Greet Minnen (WTA 120/N.8) débute son tournoi en simple face à l'Américaine Hanna Chang (WTA 364).

Ysaline Bonaventure (WTA 111/N.4) a été éliminée mardi au 1er tour du simple 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 par l'Australienne Arina Rodionova (WTA 236). La Stavelotaine doit entrer en lice dans le double mercredi en compagnie de l'Américaine Maria Sanchez.