L'Australien ne rate jamais une occasion de faire parler de lui.

Confinés chacun dans leur pays respectif, les joueurs de tennis n'hésitent pas à se retrouver lors de session Instagram Live comme Stan Wawrinka et Benoît Paire l'ont fait à plusieurs reprises. Cette fois, c'est Andy Murray qui avait invité le fantasque Nick Kyrgios a partager un moment avec lui.

Mais très vite, l'Écossais a constaté que son interlocuteur avait bu quelques verres de trop et ne savait plus trop quelle attitude adoptée par rapport à ce que Kyrgios racontait.

L'Australien a notamment révélé que Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev "se détestaient" et Thiem était, selon lui, "un peu ennuyeux."

Mais c'est en parlant du BIg Three que le 40e joueur mondial a réellement dérapé, notamment qu'il a évoqué Novak Djokovic : "Honnêtement, à mon avis, tu es meilleur que Djokovic", a confessé l'Australien à Andy Murray, "Les gens vont dire sur les réseaux sociaux que ce n'est pas vrai, que Djokovic a gagné beaucoup de Grands Chelems. Mais Djokovic joue juste au dodgeball (balle au prisonnier) sur mon service. Il n'arrive pas à le retourner alors que toi tu peux balancer un coup gagnant derrière", a-t-il poursuivi à l'adresse d'un Andy Murray de plus en plus gênés par les propos de son comparse, Kyrgios concluant le débat par un "Muzz (le surnom d'Andy Murray) est meilleur que le Big Three."

L'Instagram Live n'a duré qu'un quart d'heure, Andy Murray étant conscient qu'il ne pouvait pas contrôler son interlocuteur. Mais une fois de plus, Kyrgios ne s'est pas fait que des amis...