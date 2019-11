Fatigué, le Français devrait laisser sa place contre la Serbie.

Avec cette défaite sèche engrangée contre Nishioka (7-5, 6-2) mardi, Monfils a porté un fameux préjudice à une possible qualification des Bleus en quarts. Suite à la victoire nette et sans bavure de la Serbie de Djokovic face au Japon (3-0 et aucun set perdu), l’équipe de France se retrouve donc dos au mur. Pour sortir de leur groupe, les Bleus devront remporter le choc de ce groupe A contre Djoko & co ce jeudi (11 h). Et cela s’annonce très compliqué, d’autant que La Monf’ a déclaré qu’il "avait besoin d’un break" après avoir accumulé "beaucoup de fatigue mentale". Des propos qui ont soulevé une tornade de critiques en Hexagone. "Il est apparu totalement saturé, il y avait de l’envie mais il est vidé" , nous confiait l’ancien 17e mondial Fabrice Santoro. "J’ai fait une très bonne saison mais je ne finis pas bien. Ça s’est vite vu en Asie, où j’ai vraiment moins bien joué et baissé d’un cran énorme en indoor. C’est un sport d’équipe, à ce moment-là être sur le banc n’est pas une punition" , anticipait déjà le Parisien, qui devrait laisser sa place à Benoît Paire contre Novak Djokovic. Autre aspect qui pourrait encourager Grosjean à cocher le nom du fantasque Avignonnais : la dernière fois qu’il avait affronté Nole, Benoît Paire en était sorti gagnant (6-3, 6-4, à Miami en 2018)…