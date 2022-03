Sergiy Stakhovsky, l'ancien joueur de tennis ukrainien, a tout quitté pour retourner dans son pays. En faisant ce choix, il a décidé de défendre sa patrie contre la Russie. Il tente aujourd'hui de faire comprendre à sa femme pourquoi il a fait un tel choix.



Sergiy était à Kiev ce jeudi lorsqu'il a donné une interview à TMZ, le média américain. Il en a profité pour expliquer la raison derrière sa décision extrêmement difficile: il a quitté sa femme et ses 3 jeunes enfants, âgés de 3, 6 et 7 ans, en Hongrie pour aller défendre son pays.

On l'entend au ton de sa voix, dire à sa femme qu'il quittait son confort et sa sécurité pour retourner dans son pays déchiré par la guerre n'a pas été facile pour l'ancien joueur de tennis.

Lors de l'interview, Sergiy explique que sa femme était en colère quand il lui a appris qu'il retournait en Ukraine. "J'ai compris qu'il n'y aurait aucun moyen pour qu'elle puisse comprendre ma décision". Suite à cette annonce, leur relation était très froide, ils ne se parlaient plus du tout. Récemment, ils ont recommencé à communiquer à nouveau et aujourd'hui, il espère pouvoir lui demander pardon un jour en personne. "J'espère qu'ils me pardonneront".



Il a également révélé à TMZ qu'il n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix en rejoignant l'armée ukrainienne, mais qu'en même temps, rester à la maison avec sa famille en Hongrie n'aurait pas été le bon choix non plus selon lui.