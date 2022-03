L'annonce de la retraite d'Ashleigh Barty, n°1 mondiale à la WTA, en a étonné plus d'un ce mercredi. Justine Henin n'y échappe pas. La Rochefortoise a posté un message de soutien pour l'Australienne sur ses réseaux sociaux."Chère Ash, je suis émue de te voir quitter le tennis. Tu es vraiment une grande championne, j'ai été impressionnée de te voir gagner en Grand Chelem à domicile (en début d'année, NdlR). Un véritable exploit qui montre ta force mentale et physique. J'ai toujours aimé te regarder jouer. Ton attitude et ton engagement pour notre sport ont toujours été impeccables. Une inspiration pour tous. Merci pour tout et bonne chance pour tes nouveaux projets !"