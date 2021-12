Après ses titres en 2002 et 2006, la Russie, enfin la Fédération russe de tennis, a décroché pour la troisième fois de son histoire le Saladier d’argent. Favorite de la compétition, cette dernière a répondu aux attentes avec un Daniil Medvedev qui a fait honneur à son statut de deuxième mondial en remportant ses cinq rencontres en deux sets. En finale, face à la Croatie, le lauréat de l’US Open a pris la mesure (7-6, 6-2) de Marin Cilic (ATP 30), contre qui il n’avait jamais perdu, après le succès inaugural d’Andrey Rublev contre Borna Gojo (6-4, 7-6), la révélation du tournoi. Sachant que le double tomberait certainement dans l’escarcelle croate, la meilleure paire mondiale composée de Mektic et Pavic n’a pas cédé une seule fois sa mise en jeu du tournoi, les Russes n’avaient pas le droit à l’erreur en simple et ils ont parfaitement géré cette pression.