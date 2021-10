Jannik Sinner a déjà remporté à 20 ans le cinquième tournoi de sa carrière, le quatrième cette saison.

Première tête de série du tournoi d’Anvers, Jannik Sinner a assumé son statut dans une finale à sens unique face à un Diego Schwartzman qui n’a jamais trouvé les armes pour contrer le tennis précis et puissant de l’Italien (6-2-6-2) qui est devenu à 20 ans le plus jeune joueur à décrocher un cinquième titre ATP (Sofia 2020, Melbourne 1, Washington, Sofia et Anvers en 2021) depuis Novak Djokovic en 2007. Avant de quitter la Belgique, l’Argentin faisait d’ailleurs l’éloge de son adversaire du jour.