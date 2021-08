Pointé du doigt par les spécialistes comme un futur très grand du circuit, Jannik Sinner a franchi une nouvelle étape dans sa jeune carrière en devenant à huit jours de son 20e anniversaire le plus jeune joueur à décrocher un ATP 500, celui de Washington. Actuellement 10e à la Race et 15e mondial, son meilleur classement, l’Italien, qui avait préféré faire l’impasse sur les Jeux olympiques, poursuit une ascension entamée il y a un peu plus de deux ans.