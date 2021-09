Carlos Alcaraz a pris une autre envergure à New York. Il sera un jour le no 1 mondial.

Carlos Alcaraz n’est pas une surprise sur cet US Open. L’Espagnol, tombeur notamment de Tsitsipas, est plutôt une belle confirmation ou plutôt une confirmation très rapide. À 18 ans et 4 mois, le gamin d’El Palmar a déjà tout d’un grand.

Yevgeny Kafelnikov, ancien no 1 mondial dans les années 1990, a prédit sur Twitter que Carlos Alcaraz serait no 1 mondial dans les trois ans. Le Russe n’a pas l’habitude de parler pour ne rien dire.

Dans L’Équipe, Mats Wilander décortique l’ADN du jeune Carlos. "Il m’a fait penser à Federer" , expliquait le consultant qui pointait la volonté de l’Espagnol de se faire plaisir sur le terrain. " Alcaraz ne tente jamais rien de stupide. Il est malin dans ses choix. Si jamais il se met à prendre la balle plus tôt dans les mois qui viennent alors je peux vous dire que tous les mecs auront de graves problèmes face à ce gosse."

Même Rafael Nadal y a été de son petit commentaire. "Je crois vraiment qu’il aura un grand avenir parce que c’est un bon gars, humble, travailleur. Il a les coups, il a tous les ingrédients pour devenir un grand champion."

Le nouveau Nadal par ici, le Baby Federer par là, Carlos Alcaraz attire les plus belles comparaisons. Le gamin d’El Palmar dépasse ou frôle des records de précocité de Rafael Nadal, mais il rejoint le style de Federer. "Je ne copie aucun style de joueur , coupe-t-il. Je me contente de jouer mon jeu. Mais si je dois en choisir un, je dirais que mon style ressemble à celui de Federer. Comme lui, j’essaie d’être tout le temps agressif en coup droit et en revers."