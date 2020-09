Elise Mertens a joué à la Grande Muraille de la Porte d’Auteuil. Mercredi sur le court 7 de Roland-Garros, la 20e joueuse mondiale a très bien géré son numéro de défense face à Kaia Kanepi (6-4, 7-5). La voilà donc qui file avec autorité vers le troisième tour, et on a encore senti dans son attitude qu’elle avait de bien plus grandes ambitions que ça cette année ici.

Le poing serré, le regard déterminé vers son clan : Mertens n’a rien lâché, que ce soit quand elle menait ou quand elle courait derrière le score. Un comportement de patronne qui lui a bien servi pour éviter l’obstacle Kanepi. Ainsi, elle ne s’est pas frustrée en voyant son avance fondre (5-2, 5-4) dans le premier set quand l’Estonienne a mis en route les frappes lourdes et la prise de risques. Et la Limbourgeoise n’a pas non plus craqué quand elle a perdu deux fois son service dans le deuxième set (1-2, 3-4).