Une impression d’inachevé. Voilà ce qu’il va quand même rester de la campagne australienne d’Elise Mertens. Son bilan australien reste très bon avec un titre et ce huitième de finale en Grand Chelem mais on voit tellement que Mertens a un exploit dans la raquette depuis l’an passé que la frustration est là. Lundi, la Limbourgeoise s’est laissé piéger dans la toile tissée par la talentueuse Karolina Muchova et va rater le rendez-vous des quarts face à Ashleigh Barty. (...)