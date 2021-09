Sloane Stephens (28 ans) a été sortie au 3e tour de l'US Open vendredi face à l'Allemande Angelique Kerber. Mais à peine la joueuse américaine devait-elle se remettre de la déception de l'élimination que c'est un autre affront auquel elle a dû faire face.

En effet, sur les réseaux sociaux, Stephens a été victime d'un véritable acharnement de messages haineux. "Je promets de te retrouver et de détruire ta jambe à un point tel que tu ne pourras plus jamais marcher @sloanestephens!… J’espère que tu as apprécié tes derniers instants sur un court aujourd’hui", peut-on ainsi notamment lire.

Sur Instagram, la joueuse victorieuse de l'US Open en 2017 mais qui se classe actuellement 66e à la WTA a fait part de son désarroi. "Je suis un être humain. C’est trop dur de lire de tels messages mais je vais en poster quelques-uns pour que vous puissiez voir ce que c’est". Avant d'ajouter: "Ce type de haine est épuisant et sans fin. On n’en parle pas assez, mais ça craint."





Sloane Stephens a toutefois voulu terminer sur une note positive, remerciant tous ceux qui continuent à lui envoyer des messages de soutien.