Ni la pluie ni Grammatikopoulou n’ont perturbé une Elise Mertens qui avait un premier tour à se faire pardonner.

Elise Mertens a rejoint sans trembler le 3e tour de l’US Open où elle affrontera la 20e tête de série, la Tunisienne Ons Jabeur.

Au 2e tour, l’équation grecque Valentini Grammatikopoulou (WTA 234) n’a pas posé de problèmes à Elise Mertens qui a cédé à deux reprises sa mise en jeu dans la première manche. À 6-2, 5-2, la pluie a retardé l’inéluctable de 20 minutes.

"J’ai nettement mieux joué", a-t-elle confié. "Mes balles faisaient plus mal à l’adversaire. Mon premier match, c’est un match à oublier. En tout cas sur le plan tennistique. Mais j’en ai tiré les leçons et je pense que c’était la bonne chose à faire. Là, j’ai le sentiment d’être entrée dans le tournoi. J’ai plus de confiance. J’ai aussi réussi à jouer de manière plus libérée. Et cela aide vraiment."