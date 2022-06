Ruben Bemelmans a mis un terme à l’un des plus grands chapitres de sa vie à la veille du Grand Chelem qui lui a procuré le plus de joie : Wimbledon. "Bemel" y avait atteint le 3e tour en 2017 en battant au passage un certain Daniil Medvedev.

Il quitte le tennis sur la pointe des pieds, mais entouré de l’amour de son épouse Maaike et de son fils Rocco. Joueur toujours souriant et disponible, il dénotait dans un monde d’égoïstes. À 34 ans, Bemelmans, calé dans son canapé au côté de Maaike, nous a accordé sa première interview en tant que retraité. "Évidemment, cette décision a été très dure à prendre", souffle le 335e joueur mondial. "Pendant les matchs, je sentais que je n’avais plus la détermination maximale du premier au dernier point. Ma motivation baissait. Je n’avais plus cet esprit de combattant qui est nécessaire pour aller chercher les derniers points. Ce n’était plus comme avant. Si tu ne te bats plus durant tout un match, il ne sert à rien de continuer."

(....)