Jo-Wilfried Tsonga n'a pas loupé son entrée en matière à l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers sur surface dure doté de 635.750 euros.

Le Français de 34 ans, 36e joueur mondial et tête de série N.6, a écarté 6-3, 6-4 l'Italien Lorenzo Sonego, 56e à l'ATP, 24 ans, lundi à la Lotto Arena. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes.

Tsonga, vainqueur de l'European Open en 2017, affrontera en 8e de finale soit son compatriote Gilles Simon (ATP 47) soit Steve Darcis (ATP 179), qui a annoncé samedi qu'il prendra sa retraite en janvier 2020 et dispute à Anvers le dernier tournoi de sa carrière sur le sol belge.

Plus tôt dans la journée, l'Argentin Guido Pella, 29 ans, 20e mondial et tête de série N.5, est venu à bout de l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 111), 30 ans, 5-7, 6-4, 7-6 (7/2) après 2 heures et 26 minutes.

Au tour suivant, Pella aura face à lui le Sud-Coréen Soonwoo Kwon (ATP 88) ou le Français Richard Gasquet (ATP 57).