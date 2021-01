À 35 ans, Jo-Wilfried Tsonga est au crépuscule de sa carrière. Le Français, blessé au dos depuis de nombreux mois, a renoncé à l'Open d'Australie qui doit se disputer du 8 au 21 février prochain. Celui qui a été numéro 5 mondial en 2012 est revenu sur la très rude concurrence qui règne depuis 20 ans au sommet du tennis mondial avec le Big Four, devenu le Big Three, dans le podcast Dip Talk d', a sourit le Sarthois lorsqu'on lui a demandé ce que le fait de faire partie de la même génération que le Big Three lui faisait,

Tsonga est revenu sur ses nombreux duels face aux meilleurs joueurs du monde : "Des fois tu es découragé. Tu affrontes un cador mondial en huitième, un en quart, un en demies et un en finale, là tu te dis si je sors vivant c'est un miracle. Je me le suis fait à Toronto et c'était seulement en 2 sets gagnants. Je pissais du sang à la sortie du match. Je pissais du sang après la finale contre Federer. J'appelle le doc pour savoir si c'est normal. Avec la fatigue on casse des fibres musculaires et on les retrouve dans les urines. Tout ça pour dire que c'est une fierté d'avoir joué ces mecs-là", concluait le finaliste de l'Australian Open 2014.