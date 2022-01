Joachim Gérard (ITF 5) était partagé entre déception et réalisme à la suite de son élimination au premier tour.

Pour son grand retour quatre mois après avoir connu la frayeur de sa vie avec un malaise cardiaque aux Jeux de Tokyo, le Brabançon, tenant du titre, s’est incliné 6-4, 6-2 contre le Japonais Shingo Kunieda (ITF 1). "C’est surtout moi qui ai perdu ce match. Quand on regarde les stats, j’ai très bien servi. J’ai passé 71 % de premières balles, mais malheureusement pas aux moments importants. Et je n’ai converti qu’une balle de break sur neuf, alors que lui en gagne quatre sur dix. Je suis très content de mon début de match, mais déçu de la suite car j’aurais pu faire mieux. Je n’étais pas venu avec d’énormes attentes car je savais que je ne serais pas à 100 % après mon accident. Au niveau tennis, je suis très satisfait, mais je dois encore travailler mentalement et physiquement."