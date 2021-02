Joachim Gérard, 32 ans, 4e joueur du monde, s'est imposé en deux sets 6-2, 7-6 (7/4) et rencontrera en demi-finale le Britannique Alfie Hewett, 2e mondial.

Elu pour la troisième fois Paralympien de l'année en décembre lors du Gala du Sport, le Brabançon Wallon, né à Uccle, prépare l'Open d'Australie. "2021 sera une année importante avec les Grand Chelem et les Jeux Paralympiques où j'espère remporter une médaille en simple et en double. Je vise aussi la première place mondiale mais cela passe par plus de régularité", avait alors expliqué Joachim Gérard, finaliste à Roland-Garros l'an dernier, battu par Hewett précisément.

Joachim Gérard, médaillé de bronze aux JO de Rio en 2016, disputait à Paris la 2e finale de sa carrière en Grand Chelem après celle perdue en 2016 à l'Open d'Australie. Il a remporté quatre titres au Masters (2015, 2016, 2018, 2019) et engrangé quatre victoires en double dans des tournois du Grand Chelem dont une à Roland-Garros en 2014. Les trois autres ont été ramenées d'Australie (2017, 2019) et de Wimbledon (2019).