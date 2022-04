La Belgique défiera en septembre à Hambourg l’Allemagne, la France et l’Australie.

On pouvait prendre l’équation dans tous les sens, il n’existait pas pour la Belgique un tirage facile pour la phase de groupe de la Coupe Davis qui se disputera du 14 au 18 septembre prochain. Et cela pour deux raisons.

La première, c’est que sur la ligne de départ on retrouvait le gratin du tennis mondial avec quinze nations possédant d’excellents joueurs. La deuxième, c’est que le potentiel actuel de la Belgique n’est pas quantitativement énorme avec le seul David Goffin (55) dans le top 100, auquel on peut ajouter Zizou Bergs (198) si on élargit le spectre au top 200.

(...)