Pour la première journée, Johan Van Herck va faire confiance à l’expérimenté Ruben Bemelmans et au novice Zizou Bergs.

Pour retrouver le gratin du tennis mondial dans la plus grande compétition par équipes, la Belgique va devoir se sortir, ce week-end, du piège bolivien sans David Goffin et Kimmer Coppejans. Pour la première journée de ce samedi, Johan Van Herck n’a surpris personne en décidant, logiquement, de titulariser son joueur le mieux classé, Zizou Bergs, et son élément le plus expérimenté, Ruben Bemelmans.

(...)