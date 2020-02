Satisfait de la prestation de ses joueuses, Johan Van Herck trouve que la date de la phase finale "tombe assez bien".

Johan Van Herck, qui prendra dès mardi la direction de Bucarest pour le tirage au sort de la phase finale de la Fed Cup, était un entraîneur heureux : "Je pense que nous étions favoris contre le Kazakhstan, mais il fallait encore gagner cette rencontre. Je suis fier de mes filles, du résultat final, de l’organisation et de l’ambiance. Ysaline est passée tout près d’un succès, Kirsten a montré qu’elle aimait jouer pour son pays et Elise a assuré son statut. Ce que j’ai aimé avec Elise, c’est que j’ai l’impression que mon coaching a été utile après la perte du premier set dans le premier match. La Belgique a sa place à Budapest et je peux compter sur de nombreuses bonnes joueuses avec des styles différents. En plus des filles présentes à Courtrai il y a encore Yanina Wickmayer, Alison Van Uytvanck et peut-être Kim Clijsters. C’est un atout pour moi. Mais il ne sera pas facile de faire une sélection pour Budapest où les rencontres se disputeront sur terre battue. J’aime toujours viser le plus haut mais je ne veux pas mettre trop de pression sur l’équipe. Je suis certain qu’on peut réaliser de belles choses en Hongrie."